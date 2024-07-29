Стали известны подробности потопления косатками яхты за 11 миллионов рублей

Пять косаток потопили яхту стоимостью £100 тыс. в Гибралтарском проливе

Владелец потопленной в Гибралтарском проливе косатками яхты раскрыл подробности происшествия. Об этом пишет New York Post.

О том, что косатки атаковали и потопили очередное судно у берегов Европы, стало известно 24 июля. Яхта стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов (около 11 миллионов рублей) под названием Bonhomme William принадлежала 59-летнему владельцу IT-компании Роберту Пауэллу из Великобритании. Мужчина решил совершить плавание из Португалии в Грецию в честь дня рождения. На борту с ним находилось еще двое человек.

Переход должен был занять десять дней, однако менее чем через сутки после выхода из Виламоуры яхту атаковала группа косаток. Пауэлл рассказал, что после первого удара подумал, что судно налетело на мель, так как шло всего в трех километрах от берега. «Пока я осматривал лодку, пытаясь понять, в чем дело, произошел второй удар. После этого я посмотрел за корму и увидел темный силуэт косатки», — рассказал мужчина.

Яхту атаковала группа из пяти животных. Сначала они сосредоточились на руле, а потом начали таранить борта. Пауэлл сказал, что на его судно напали три взрослые косатки и два подростка. «На мой взгляд, это были никакие не игры. Они точно знали, что делают. Они знали слабые места судна, знали, как его потопить. Их единственной целью было пустить яхту ко дну, вот и все», — заявил британец.

По его подсчетам, косаткам понадобилось около 15 ударов, чтобы лишить судно хода. После этого животные разделились и каждое сосредоточилось на своей части яхты, включая киль и корму. Пауэлл рассказал, что всеми способами пытался остановить нападение — он выключил двигатель, шум которого, как считается, привлекает косаток, и бросал в воду петарды. Однако агрессивные животные не обратили на это никакого внимания.

Сразу же после начала атаки Пауэлл вызвал спасателей. Им понадобилось около двух часов, чтобы добраться до Bonhomme William. К этому времени косатки уже пробили борт яхты и она быстро набирала воду. Британца и его друзей спасли за несколько минут до того, как судно пошло ко дну.

Это далеко не первое нападение косаток, произошедшее в Гибралтаре. Они регулярно атакуют яхты у берегов Западной Европы и Северной Африки с начала 2020 года. Всего было зафиксировано более 700 подобных инцидентов.

В августе 2023 года сообщалось, что морякам в Гибралтарском проливе пришлось отстреливаться от косаток, которые окружили их яхту. В итоге животные уплыли, а поврежденное судно взяли на буксир спасатели.