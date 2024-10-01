Британская королева дала премьер-министру совет об отношениях с Россией

Королева Елизавета II сказала Борису Джонсону, что Индия всегда будет за Россию

В мемуарах бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона упоминается совет о международных отношениях с Россией, который ему дала королева Елизавета II. Отрывок из книги опубликовало издание Daily Mail.

В мемуарах Джонсон вспоминает, как рассказывал королеве о непростых переговорах с Индией. Великобритания пыталась убедить ее проводить более жесткую политику в отношении России. У индийского правительства эта идея не вызвала энтузиазма.

К удивлению Джонсона, Елизавета II смогла объяснить причину. Она вспомнила свои разговоры с Джавахарлалом Неру — первым премьер-министром независимой Индии. По ее словам, он еще в 1950-е годы сказал ей, что Индия всегда будет за Россию.

Сегодня, в день моей формальной отставки, мы говорили, среди прочего, об Украине. Я упомянул трудности, с которыми мы столкнулись, когда пытались убедить наших индийских друзей в необходимости более жесткой политики в отношении России. Она вспомнила, что бывший премьер-министр Индии Джавахарлал Неру сказал ей об этом в 1950-е. «Он сказал мне, что Индия всегда встает на сторону России и что некоторые вещи никогда не изменятся. Так уж они устроены» из мемуаров Бориса Джонсона

Ранее сообщалось, что в мемуарах Джонсона упоминается истинная причина смерти королевы Елизаветы II. Он утверждает, что она страдала от злокачественной опухоли костей.