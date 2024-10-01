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23:36, 1 октября 2024Мир

Летевший через Иран в Катар самолет российской делегации вернулся в Россию

Летевший в Катар борт вице-премьера Чернышенко вернулся в РФ и сел в Минводах

Фото: Korean Central News Agency / Reuters

Следовавший из Москвы в Доху самолет российской делегации во главе с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко был вынужден развернуться у иранской границы после закрытия Ираном своего воздушного пространства. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что борт сел в аэропорту Минеральных Вод.

Ранее самолет российской авиакомпании Red Wings экстренно развернулся на подлете к Израилю из-за ракетного удара Ирана. Самолет был вынужден уйти на запасной аэродром в Шарм-эш-Шейхе.

1 октября Иран запустил по Израилю около 500 баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ливане.

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      Марина Совина
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