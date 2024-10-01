Фигуристка Евгения Медведева: мне нравились мальчики, я пыталась встречаться

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о личной жизни во время карьеры. Интервью олимпийскому чемпиону Роману Костомарову доступно на Rutube.

«Мне нравились мальчики, я пыталась встречаться, общаться, социализировалась, становилась девушкой. Мы же люди. Я держала образ чемпионки и говорила, что хотели люди слышать. Да, занятая. И люди такие — так и запишем, спасибо, что ответила», — заявила Медведева.

Фигуристка призналась, что во время выступлений ей постоянно задавали вопросы про личную жизнь. «Я держала образ, что я такая в спорте, только спорт, нет у меня никого, отстаньте», — сказала она.

В данный момент 24-летняя Медведева состоит в отношениях с фигуристом Дмитрием Чигиревым. Он выступает в парном катании с Екатериной Гейниш. С мая дуэт представляет Узбекистан.

Медведева объявила о завершении карьеры в апреле 2023 года. Фигуристка — двукратная чемпионка мира и Европы. Кроме того, в ее активе две серебряные медали Олимпийских игр-2018.