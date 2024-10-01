Названа самая проходимая и защищенная САУ в зоне СВО

«Ростех»: в зоне СВО самой проходимой и защищенной САУ является «Мста-С»

В зоне специальной военной операции (СВО) самой проходимой и защищенной САУ является «Мста-С». Об этом в Telegram рассказала госкорпорация «Ростех».

«Эта самоходка на вязких грунтах превосходит все иностранные образцы благодаря чрезвычайно удачной гусеничной платформе танка Т-72», — говорится в публикации.

Другими достоинствами САУ названа сопоставимая с образцами противника дальность стрельбы и лучшая защищенность от беспилотных летательных аппаратов.

В сентябре «Российская газета» обратила внимание, что российские артиллеристы оснастили самоходную артиллерийскую установку «Мста-СМ» дополнительной защитой от дронов — «царь-мангалом».