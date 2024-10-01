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14:31, 1 октября 2024Культура

«Не сыпь мне соль на рану». Его песни знала вся Россия. Умер написавший десятки хитов певец Вячеслав Добрынин

Известный певец и композитор Вячеслав Добрынин умер в 78 лет

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный советский и российский певец, композитор и автор хитов многих отечественных исполнителей Вячеслав Добрынин ушел из жизни в возрасте 78 лет. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Незадолго до смерти Добрынина госпитализировали с подозрением на третий инсульт

Как сообщал Telegram-канал Shot, Вячеслав Добрынин был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Известно, что ранее певец перенес два инсульта и получил инвалидность.

Предварительной причиной смерти певца назвали острую сердечно-сосудистую и дыхательную недостаточность на фоне нарушения мозгового кровообращения.

Фото: Александр Шогин / ТАСС

Супруга артиста рассказала, что Добрынин не выступал уже несколько лет и прекратил гастроли после появления проблем со здоровьем. Семья композитора занималась его лечением и поддержанием жизнедеятельности.

Лещенко назвал Добрынина легендой

Певец Лев Лещенко, неоднократно сотрудничавший и друживший с Добрыниным, высказался о покойном артисте, назвав его настоящей легендой музыки. Его слова передает Telegram-канал Shot.

Добрынин — легенда! Он открыл целый жанр особой поп-музыки, присущей только ему. Печальная весть не только для друзей, но и для всего российского музыкального сообщества

Лев Лещенко

Добрынин готовился выпустить свою последнюю песню

По словам Симона Осиашвили, друга и коллеги Добрынина, тот хотел успеть написать свою прощальную песню, но так и не завершил работу над ней. Его слова передает Telegram-канал Shot.

Фото: Сергей Микляев / ТАСС

«Он обозначил ключевую фразу песни, я успел даже написать к ней припев. Слава с самого начала говорил, что это, скорее всего, будет его последняя песня в жизни», — рассказал Осиашвили.

Певец стал народным артистом России в 1996 году

Вячеслав Добрынин был народным артистом России. Этого звания его удостоили в 1996 году. Первые песни на музыку Добрынина появились в начале 1970-х, а в 1986-м он впервые вышел на сцену как певец. Среди написанных артистом хитов были как его собственные песни «Колдовское озеро», «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану», так и композиции для Аллы Пугачевой, Михаила Боярского, Льва Лещенко, Ирины Аллегровой, Надежды Кадышевой и многих других звезд российского шоу-бизнеса.

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      Андрей Шеньшаков
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