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12:58, 1 октября 2024Культура

Названа предварительная причина смерти Вячеслава Добрынина

Mash: Вячеслав Добрынин мог умереть из-за сердечно-сосудистой недостаточности

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Предварительной причиной смерти советского и российский композитора, эстрадного певца, народного артиста России Вячеслава Добрынина является острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность на фоне нарушения мозгового кровообращения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в ходе обследования после недавней госпитализации у артиста выявили хроническую артериальную гипертонию. «Обострилась сердечно-сосудистая, церебральная и дыхательная недостаточности, мозговое кровообращение нарушилось, диагностировали сбой в работе почек», — говорится в сообщении.

Менеджер Добрынина рассказал, что последние два месяца исполнитель сильно болел и почти не вставал с кровати.

Ранее стало известно, что Вячеслав Добрынин умер на 79-м году жизни.

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      Варвара Кошечкина
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