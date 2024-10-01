Названа предварительная причина смерти Вячеслава Добрынина

Mash: Вячеслав Добрынин мог умереть из-за сердечно-сосудистой недостаточности

Предварительной причиной смерти советского и российский композитора, эстрадного певца, народного артиста России Вячеслава Добрынина является острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность на фоне нарушения мозгового кровообращения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в ходе обследования после недавней госпитализации у артиста выявили хроническую артериальную гипертонию. «Обострилась сердечно-сосудистая, церебральная и дыхательная недостаточности, мозговое кровообращение нарушилось, диагностировали сбой в работе почек», — говорится в сообщении.

Менеджер Добрынина рассказал, что последние два месяца исполнитель сильно болел и почти не вставал с кровати.

Ранее стало известно, что Вячеслав Добрынин умер на 79-м году жизни.