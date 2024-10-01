Осужденному за покушение на писателя Прилепина откажут в направлении на СВО

Адвокат Гривцов: осужденный за покушение на Прилепина не сможет уйти на СВО

Гражданин Украины Александр Пермяков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), получивший пожизненный срок за покушение на писателя Захара Прилепина, не сможет получить освобождение от уголовной ответственности и уйти на специальную военную операцию (СВО). Об этом РИА Новости заявил в качестве эксперта адвокат Андрей Гривцов.

Он напомнил, что закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» не разрешает направлять на военную службу осужденных за террористические преступления.

30 сентября 2-й западный окружной военный суд приговорил к максимальному наказанию Пермякова, подорвавшего автомобиль с Прилепиным. Его признали виновным по шести статьям, среди которых 205 («Террористический акт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ. Первые пять лет он будет отбывать наказание в тюрьме, а остальное время проведет в колонии особого режима. Пермякова также оштрафовали на 700 тысяч рублей.

Он рассказывал, что Служба безопасности Украины обещала ему за этот теракт 20 тысяч долларов. Сначала его просили выстрелить писателю в голову, но сделать это не получилось — Прилепин передвигался с охраной. Тогда Пермякову поручили подорвать машину писателя. В мае 2023 года он закопал мины рядом с дачей Прилепина, а потом привел устройства в действие. В результате теракта Прилепин получил множественные ранения, а водитель не выжил.