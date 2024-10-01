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06:41, 1 октября 2024Россия

Пригласившего в Госдуму проститутку депутата предложили отправить на СВО

«Ветераны России» призвали отправить депутата от КПРФ Парфенова в зону СВО

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» потребовало принять меры в отношении депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова и отправить его на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

Предложение поступило после его возможного участия во встрече с проституткой в одном из кабинетов нижней палаты парламента.

Общественники попросили председателя Госдумы Вячеслава Володина принять меры в отношении Парфенова. Например, депутат мог бы принять «личное участие в боевых действиях на фронте во благо нашей общей Победы».

Представители движения считают, что, поведение депутата формирует угрозу для общественности, а подобный пример способен привести к деградации моральных норм и ценностей.

20 сентября по соцсетям разошлась видеозапись с секс-работницей и мужчиной, похожим на Парфенова, снятая в здании нижней палаты российского парламента. Сам депутат случившееся не прокомментировал.

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      Марина Совина
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