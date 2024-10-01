Раскрыты подробности покушения на главврача российской больницы

СК возбудил дело после покушения на главврача ЦРБ Карачаевска Айдинова

Начало событий в новости Двое в масках открыли стрельбу по главврачу российской больницы

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на жителя Карачаевска, в которого неизвестные выстрелили несколько раз. Подробности «Ленте.ру» раскрыли в республиканском управлении Следственного комитета (СК) России.

Речь идет о стрельбе по главному врачу Центральной районной больницы (ЦРБ) Диниславу Айдинову.

По данным следствия, 30 сентября в селе Коста-Хетагурова неустановленные произвели несколько выстрелов в местного жителя. Решив, что он погиб, напавшие скрылись. Однако раненого экстренно госпитализировали, врачам удалось его спасти. Правоохранительные органы ведут поиск стрелков. Очевидцы сообщали о двоих неизвестных в масках.

Айдинова чудом удалось вытянуть с того света, отмечает Telegram-канал Mash Gor. Пуля попала ему в грудь и повредила легкое, также сломаны две плечевые кости. Операция прошла успешно, но состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.