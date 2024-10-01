Двое в масках открыли стрельбу по главврачу российской больницы

В КЧР двое мужчин в масках стреляли в главврача ЦРБ Айдинова, он в реанимации

В Карачаевске двое мужчин в масках открыли стрельбу по главному врачу Центральной районной больницы (ЦРБ) Диниславу Айдинову. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В настоящее время стрелков ищут. Раненного медика госпитализировали. Он в реанимации после проведенной операции. Врачи диагностировали большую потерю крови, но угрозы жизни нет.

Состояние Айдинова оценивается как стабильно тяжелое.

24 сентября сообщалось, что на Урале человек в капюшоне и с закрытым лицом подкараулил местного предпринимателя и выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся.