Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:40, 1 октября 2024Силовые структуры

Двое в масках открыли стрельбу по главврачу российской больницы

В КЧР двое мужчин в масках стреляли в главврача ЦРБ Айдинова, он в реанимации

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Карачаевске двое мужчин в масках открыли стрельбу по главному врачу Центральной районной больницы (ЦРБ) Диниславу Айдинову. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В настоящее время стрелков ищут. Раненного медика госпитализировали. Он в реанимации после проведенной операции. Врачи диагностировали большую потерю крови, но угрозы жизни нет.

Состояние Айдинова оценивается как стабильно тяжелое.

24 сентября сообщалось, что на Урале человек в капюшоне и с закрытым лицом подкараулил местного предпринимателя и выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Во Франции не исключили отправку сухопутных войск на Украину

      «Я слышала, как он кричит». Мать попавшего в плен ВСУ российского бойца рассказала о шантаже украинских спецслужб

      В Херсонской области заявили о повреждении критической инфраструктуры

      В российский регион привезли подбитый на СВО танк Leopard с одной целью

      Двое в масках открыли стрельбу по главврачу российской больницы

      Российский губернатор сообщил подробности о последствиях запуска ВСУ беспилотника

      Диетолог призвала отказаться от некоторых продуктов при приеме лекарств

      Отбывающий 23-летний срок киллер Ореховской ОПГ Леша Солдат попросил его освободить

      В России пообещали ответить на блокаду Финского залива

      Парламент Японии избрал нового премьера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше