Россиянам назвали срок следующего повышения маткапитала

Депутат Бессараб: маткапитал с 1 февраля вырастет на реальный уровень инфляции

Материнский семейный капитал вырастет в следующем году на реальный уровень инфляции, рассказала в разговоре с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она назвала срок и параметры нового повышения выплат.

Материнский семейный капитал будет индексирован в соответствии с законодательством Российской Федерации на процент не ниже инфляции с 1 февраля 2025 года, как и множество других социальных выплат Светлана Бессараб депутат Госдумы

«У нас ежегодно происходит индексация всех социальных выплат и пособий, и большинство из них производится на процент не ниже инфляции. Непосредственно материнский семейный капитал индексируется на реальное значение инфляции, а не его прогнозное значение с 1 февраля. Поэтому предварительно цифры будут такими, но, если Росстат покажет, что инфляция за текущий год будет выше, значит индексация материнского семейного капитала тоже произойдет на высокий уровень», — объяснила депутат.

29 сентября депутат Госдумы Екатерина Стенякина рассказала, что В 2025 году материнский капитал на первого ребенка может вырасти до 646 тысяч рублей, а на второго — до 854 тысяч рублей. В 2024 году суммы составляют 631 тысячу рублей и 834 тысячи рублей соответственно.