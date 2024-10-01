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20:10, 1 октября 2024Россия

Россиянин начал издеваться над кошкой и осквернил памятник Ленину

В Лениногорске мужчина издевался над кошкой и кинул бутылкой в памятник Ленину

Кадр: Telegram-канал Mash Iptash

Житель Томска решил поиздеваться над кошкой в Лениногорске, после чего осквернил памятник Владимиру Ленину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Известно, что россиянин приехал в город в конце августа. 30 сентября он начал публиковать в социальных сетях видео со своими выходками. Сначала он сломал деревянную конструкцию, похожую на православный крест, после чего начал издеваться над кошкой, бросив ее на капот автомобиля.

Затем мужчина поинтересовался у прохожих, сколько жизней осталось у животного. После этого он кинул бутылку из-под пива в памятник Ленину. Задержать его удалось на автовокзале в Альметьевске перед поездкой в Томск. Медосвидетельствование показало, что мужчина три недели употреблял спиртные напитки.

Ранее в подмосковном городе Пушкино неизвестный начал отлавливать на улице кошек и отстреливать их из пневматической винтовки. Так, один из горожан заявил, что его кот пропал несколько дней назад. Когда питомец вернулся, хозяин насчитал у него около 30 следов от пуль.

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      Никита Абрамов
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