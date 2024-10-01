Android 15 впервые вышел на китайских смартфонах

Android Police: Vivo выпустила Android 15, опередив Google и Samsung

Китайский производитель смартфонов Vivo первым в мире выпустил Android 15 для своих устройств. На это обратило внимание издание Android Police.

В материале говорится, что о том, что новая версия Android начала выходить для смартфонов Vivo, рассказали многие инсайдеры — в том числе, Ишан Агарвал и Элвин. Публичная версия ОС стала доступна для скачивания на устройствах Vivo X100, Vivo X Fold3 Pro и Iqoo 12.

Журналистов медиа удивил тот факт, что Vivo опередила Google и Samsung, на смартфоны которых новая версия Android обычно приходит первой. Vivo назвали «малоизвестным» брендом по производству телефонов, хотя на китайском рынке она считается одной из лидирующих компаний.

Android 15 доступна на гаджетах Vivo через фирменную оболочку Funtouch OS 15. Отмечается, что в новой версии ОС стали доступны функция Private Space для расширенного управления приложениями, совместного использования экрана и доступ к спутниковой связи. Также в актуальной Android присутствуют функции искусственного интеллекта (ИИ).

В конце лета обозреватель издания Android Authority Мишаал Рахман заявил, что корпорация Google отложила выпуск публичной версии ОС Android 15 на несколько месяцев. Рахман объяснил задержку проблемами в Google.