Депутат ГД Хинштейн оценил увольнение русских из ABBYY словами «людей кинули»

В Госдуме прокомментировали массовое увольнение россиян из разработчика софта ABBYY. Свой комментарий по теме опубликовал депутат Александр Хинштейн в Telegram.

1 октября стало известно об увольнении всех сотрудников компании — граждан России. Накануне их подключили к онлайн-конференции, объявили о прекращении трудовых отношений и сразу же отключили доступ к корпоративным ресурсам ABBYY.

«Злорадствовать по этому поводу не намерен, люди оказались в сложной положении, их банально "кинули"», — написал Хинштейн. Произошедшее он назвал увольнением по национальному признаку.

Вместе с тем случай с ABBYY должен стать уроком всем россиянам, продолжил парламентарий. В связи с этим он призвал специалистов не надеяться на иностранный бизнес. «Неважно, "хороший" ты или "плохой русский" — все равно русский, а значит, человек второго сорта», — заключил он.

По словам экс-сотрудницы ABBYY, вместо уволенных россиян компания собирается нанять индийских разработчиков. Такое решение было принято по экономическим соображениям, утверждает она. При этом программисты уточнили, что в штаб-квартире компании в Калифорнии россиян не тронули.