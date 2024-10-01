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20:50, 1 октября 2024Моя страна

В России сертифицировали первый агродрон весом более 30 килограммов

В Росавиации сертифицировали первый агродрон весом более 30 килограммов

Фото: «Транспорт будущего»

В России выдали сертификат на первый агродрон весом более 30 килограммов. Соответствующая информация появилась на сайте Министерства транспорта Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиации).

Сообщается, что первая серийная модель мультироторной беспилотной авиационной системы (БАС) в стране, получившая сертификат типа, может использоваться для выполнения коммерческих работ.

Так, беспилотник предназначен для точечного внесения удобрений и средств защиты растений. Известно, что он обладает полезной нагрузкой 40 килограммов и способен обрабатывать до 18 гектаров в час.

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«Агродрон S-80 стал первым беспилотником, получившим сертификат типа в рамках поручений президента. Работы по данной модели продолжаются. S-80 будет применяться и в других направлениях бизнеса — в частности, в доставке на короткие и средние расстояния. На сертификацию модели для сельского хозяйства ушло менее года и несколько десятков миллионов рублей, считаем это хорошим результатом», — подчеркнул руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

В сентябре российский космонавт Олег Кононенко установил новый мировой рекорд. 60-летний космонавт благополучно вернулся на Землю после рекордного времени пребывания на борту Международной космической станции.

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      Екатерина Ештокина
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