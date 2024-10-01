Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
09:17, 1 октября 2024Культура

В России выдвинули адвоката на Нобелевскую премию по литературе

Адвоката Озерского выдвинули на Нобелевскую премию по литературе

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Московское отделение Союза писателей России выдвинуло повесть адвоката Игоря Озерского «Лун Дао» на Нобелевскую премию по литературе. Соответствующее письмо (есть в распоряжении «Ленты.ру») организация направила в Нобелевский комитет по литературе.

«Философская новелла "Лун Дао" показывает процесс поиска своего внутреннего я и своего пути в мире, что является очень важной и актуальной проблемой для людей в любое время и в любой нации», — говорится в письме в Нобелевский комитет.

Игорь Озерский — член Союза писателей, управляющий партнер крупной юридической компании, профеминист, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей, автор «Литературного портала».

Нобелевская премия по литературе присуждается ежегодно с 1901 года. По завещанию Альфреда Нобеля, она должна присуждаться автору, «создавшему наиболее значительное литературное произведение идеалистической направленности».

Среди россиян наградой отмечали Ивана Бунина (1933 год), Бориса Пастернака (1958), Михаила Шолохова (1965), Александра Солженицына (1970) и Иосифа Бродского (1987). В 2023 году премию получил норвежский драматург Юн Фоссе «за его новаторские пьесы и прозу, которые озвучивают невыразимое», объявил Нобелевский комитет.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Мария Сметанина
      Обсудить
      Последние новости

      В ВСУ поддержали переговоры с Россией

      На Украине оценили российских командиров

      В Киеве заявили о желании Запада деэскалировать конфликт на Украине

      Приехавшие спасать застрявшего в гараже россиянина полицейские нашли там нарколабораторию

      После обысков в администрации российского города задержали мэра

      На Украине рассказали о продвижении ВС России к Осколу

      Девушка футболиста Миранчука пожаловалась на жизнь в США

      На Западе заявили о смирении Украины перед признанием потери территорий

      51-летняя Хайди Клум ответила на критику ее откровенных нарядов

      Путин заявил о заметном росте торговли России с ключевым партнером

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше