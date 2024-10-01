В России выдвинули адвоката на Нобелевскую премию по литературе

Адвоката Озерского выдвинули на Нобелевскую премию по литературе

Московское отделение Союза писателей России выдвинуло повесть адвоката Игоря Озерского «Лун Дао» на Нобелевскую премию по литературе. Соответствующее письмо (есть в распоряжении «Ленты.ру») организация направила в Нобелевский комитет по литературе.

«Философская новелла "Лун Дао" показывает процесс поиска своего внутреннего я и своего пути в мире, что является очень важной и актуальной проблемой для людей в любое время и в любой нации», — говорится в письме в Нобелевский комитет.

Игорь Озерский — член Союза писателей, управляющий партнер крупной юридической компании, профеминист, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей, автор «Литературного портала».

Нобелевская премия по литературе присуждается ежегодно с 1901 года. По завещанию Альфреда Нобеля, она должна присуждаться автору, «создавшему наиболее значительное литературное произведение идеалистической направленности».

Среди россиян наградой отмечали Ивана Бунина (1933 год), Бориса Пастернака (1958), Михаила Шолохова (1965), Александра Солженицына (1970) и Иосифа Бродского (1987). В 2023 году премию получил норвежский драматург Юн Фоссе «за его новаторские пьесы и прозу, которые озвучивают невыразимое», объявил Нобелевский комитет.