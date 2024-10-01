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13:07, 1 октября 2024Силовые структуры

В России заочно осудили на 14 лет воевавшего за Украину финского наемника

В ДНР суд вынес заочный приговор в виде 14 лет наемнику из Финляндии Ариме

Фото: прокуратура ДНР

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес заочный приговор наемнику из Финляндии Рику Ариме, воюющему за Украину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

32-летний гражданин Финляндской Республики признан виновным по статье 359 Уголовного кодекса РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Он осужден на 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд установил, что с марта 2022 года по декабрь 2023 года Арима участвовал в боевых действиях в составе батальона «Интернационального легиона обороны Украины». Он получил в качестве вознаграждения сумму, эквивалентную 1,5 миллиона рублей.

Россия объявила в розыск наемника.

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      Любовь Ширижик
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