Участвовавшего в боях против России наемника из Финляндии объявили в розыск

В России объявили в международный розыск наемника из Финляндии Рика Арима, который участвовал в боях на стороне Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики (ДНР).
Иностранец заочно арестован. Он обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).
По версии следствия, Арима в период с марта 2022 года по декабрь 2023-го участвовал в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника. За это он получил вознаграждение, эквивалентное более чем полутора миллионам рублей.
Прокуратура ДНР утвердила обвинительно заключение по этому делу и направила материалы в суд.