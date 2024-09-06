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14:03, 6 сентября 2024Силовые структуры

Участвовавшего в боях против России наемника из Финляндии объявили в розыск

Наемника из Финляндии объявили в розыск за участие в боях на стороне Украины

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В России объявили в международный розыск наемника из Финляндии Рика Арима, который участвовал в боях на стороне Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики (ДНР).

Иностранец заочно арестован. Он обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).

По версии следствия, Арима в период с марта 2022 года по декабрь 2023-го участвовал в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника. За это он получил вознаграждение, эквивалентное более чем полутора миллионам рублей.

Прокуратура ДНР утвердила обвинительно заключение по этому делу и направила материалы в суд.

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