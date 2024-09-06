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13:45, 6 сентября 2024Силовые структуры

Наемник из Финляндии предстанет перед судом за участие в боях против России

В ДНР осудят наемника из Финляндии Ариму за участие в боях на стороне Украины

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительно заключение по уголовному делу 32-летнего наемника из Финляндии Рику Аримы и направила материалы в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Иностранец обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

По версии следствия, Арима в период с марта 2022 года по декабрь 2023-го участвовал в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника. За это он получил вознаграждение, эквивалентное свыше 1,5 миллиона рублей.

Дело в отношении наемника будет рассмотрено в Верховном суде ДНР.

Ранее стало известно, что суд в Донецке рассмотрит дело в отношении 34-летнего наемника из Грузии Георги Руситашвили, который с февраля 2022 года по июль 2024-го воевал на стороне Вооруженных сил Украины. Уточняется, что за участие в боях против России он получил 6,9 миллиона рублей.

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      Олеся Мицкевич
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