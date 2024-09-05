В ДНР заочно осудят воевавшего на стороне Украины наемника из Грузии

В ДНР заочно осудят воевавшего на стороне ВСУ наемника из Грузии

В Донецке суд рассмотрит дело в отношении 34-летнего наемника из Грузии Георги Руситашвили. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики (ДНР).

По данным ведомства, с февраля 2022 по июль 2024 года Руситашвили воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). За это он получил 6,9 миллиона рублей.

В отношении мужчины возбуждено дело по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Ранее ФСБ задержала двух граждан Колумбии, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины.