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12:32, 5 сентября 2024Силовые структуры

В ДНР заочно осудят воевавшего на стороне Украины наемника из Грузии

В ДНР заочно осудят воевавшего на стороне ВСУ наемника из Грузии

В Донецке суд рассмотрит дело в отношении 34-летнего наемника из Грузии Георги Руситашвили. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики (ДНР).

По данным ведомства, с февраля 2022 по июль 2024 года Руситашвили воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). За это он получил 6,9 миллиона рублей.

В отношении мужчины возбуждено дело по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Ранее ФСБ задержала двух граждан Колумбии, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины.

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      Екатерина Кашурникова
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