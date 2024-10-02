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12:27, 2 октября 2024Ценности

45-летняя звезда сериала «Кухня» вышла в свет в платье с экстремально высоким разрезом

Елена Подкаминская пришла на премьеру фильма в платье с высоким разрезом

Кадр: @maduisy

Российская актриса театра и кино Елена Подкаминская пришла на премьеру фильма «Говорит Земля!» в наряде с экстремально высоким разрезом. Соответствующие снимки публикует Spletnik.

45-летняя звезда сериала «Кухня» вышла в свет в черном платье асимметричного кроя, которое обнажало ее плечо и ногу, с длинными рукавами. Помимо этого, знаменитость надела туфли-лодочки на высоких каблуках. Вдобавок ей распустили и уложили волосы, а также нанесли мейкап в нейтральных тонах.

В сентябре Елена Подкаминская в мини-шортах снялась в откровенных позах в рекламе. Она позировала, лежа на матрасе в атласном сером комплекте, который состоял из топа на тонких бретелях и мини-шортов с разрезами.

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      Карина Черных
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