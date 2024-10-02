Россиян призвали избавляться от требующих сложного ремонта машин

Эксперт Родионов: при необходимости замены трансмиссии машину легче продать

Некоторые поломки в автомобиле требуют настолько дорогостоящего ремонта, что от него выгоднее просто избавиться. Об этом в разговоре с «Российской газетой» рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

«Если говорить именно о дорогостоящих услугах, то это практически любой сложный ремонт или замена крупных агрегатов», — пояснил эксперт. Так, по его словам, услышав в автосервисе вердикт о замене трансмиссии или двигателя, стоит внутренне готовиться к продаже машины.

Многие машины, пережившие серьезные аварии, также отправляются на продажу, причем чаще всего сразу на запчасти. Такая участь ждет автомобили с нарушением геометрии кузова или когда речь идет о замене и ремонте половины корпуса. «В настоящее время замена даже пары крупных кузовных элементов вместе с услугами мастеров может выйти в стоимость целого автомобиля», — заявил Родионов.

Однако перед тем, как решиться на продажу, стоит детально подсчитать предполагаемые расходы на починку. В автосервисе нужно попросить диагностический лист с подробным описанием и оценкой запчастей и услуг по их ремонту. Обращаться стоит к сертифицированным специалистам. Лучше расспросить механика о точной последовательности работ, узнать, что стоит заменить прежде всего. Вполне вероятно, что с учетом его рекомендаций ремонт окажется не таким дорогим, как казалось изначально. «Например, механик говорит, что сначала исправляем критичные вещи: рулевое управление или тормозную систему, а уж потом занимаемся подвеской. Таким образом, сумма может дробиться на несколько месяцев или даже растягиваться на год и уже совсем не так страшить автовладельца», — рассказал Родионов. Помимо этого, эксперт советует мысленно добавлять к цене нового авто стоимость планового техобслуживания, а также расходы на покупку техжидкостей и тюнинг подвески.

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