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14:16, 2 октября 2024Наука и техника

Вышло крупнейшее за два года обновление Windows 11

Вышла Windows 11 24H2 — с энергосбережением, поддержкой Wi-Fi 7 и ИИ-функциями

Фото: Jaime Marrero / Unsplash

Корпорация Microsoft выпустила обновление Windows 11 24H2. На это обратило внимание издание ArsTechnica.

Новый апдейт журналисты медиа назвали крупнейшим обновлением за последние два года — с момента выпуска версии 22H2 в 2022 году. По словам инсайдеров, изначально в Microsoft хотели представить в конце 2024 года Windows 12, однако затем отказались от этой идеи, собрав все новые функции в виде глобального обновления.

Версия 24H2 получила новый режим энергосбережения, поддержку Wi-Fi 7 и передачи данных со скоростью до 80 гигабайт в секунду чеез разъемы USB4 2.0, новую панель быстрых настроек и прочие возможности. Отдельно продвинутые компьютеры Copilot+, которые имеют от 16 гигабайт оперативной памяти и выделенный нейропроцессор, получили функции искусственного интеллекта (ИИ). К ним относятся «суперразрешение», поддержка нейросетей в редакторе Paint, приложение Recall.

Обновление будет разворачиваться постепенно, оно уже доступно для ряда пользователей. Доступ к бета-версии 24H2 разработчики могли получить еще в мае, также ранний доступ к ИИ-функциям имели владельцы компьютеров, входящих в программу Copilot+.

В конце сентября Microsoft выпустила бесплатные версии Windows 11 для ознакомления. Для их использования не нужна активация, однако ознакомительные версии ОС будут работать до 90 дней.

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      Андрей Ставицкий
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