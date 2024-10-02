Обновление Windows 11 принесло пользователям ПК сбой

Bleeping Computer: обновление Windows 11 24H2 вызвало сбой у ряда пользователей

Из-за обновления 24H2 для Windows 11 некоторые пользователи ПК столкнулись со сбоем. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

Проблема была связана с компьютерами на базе процессоров Intel. Сбой BSOD (Blue Screen of Death) произошел из-за несовместимости драйвера Intel Smart Sound Technology (SST) с новой версией Windows. SST — интегрированный аудиопроцессор, который обрабатывает аудио на устройствах с процессорами Intel Core и Intel Atom.

Позже в Microsoft отметили, что обновление Windows принесло сбой лишь ограниченному количеству потребителей. В корпорации объяснили, что если драйвер Intel Smart Sound Technology имеет версию 10.29.0.5152 или 10.30.0.5152, то при обновлении ОС до 24H2 может возникнуть проблема.

В этой связи в Microsoft заблокировали распространение обновления на системах с несовместимыми аудиодрайверами Intel SST. Пользователям также не рекомендовали пытаться вручную обновить Windows 11. В качестве временной меры журналисты Bleeping Computer рекомендовали пользователям скачать новую версию аудиодрайвера Intel или дождаться исправления от поставщика оборудования.

В начале октября корпорация Microsoft начала развертывать обновление Windows 11 24H2, которое назвали крупнейшим за последние два года. С обновлением на ПК появились новый режим энергосбережения, поддержка Wi-Fi 7, ИИ-функции.