Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой

Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию российской фигуристки Камилы Валиевой на дисквалификацию, наложенную Спортивным арбитражным судом (CAS). Об этом сообщает ТАСС.
Ранее вынесенное решение остается в силе. На данный момент суд оповещает об этом все стороны дела.
Швейцарский суд зарегистрировал апелляцию Валиевой 1 марта этого года. Отмечалось, что если суд встанет на сторону фигуристки, то дело вернется в CAS на пересмотр.
Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил 29 января. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы — 25 декабря 2021 года. О том, что в ней были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина, стало известно после окончания командного турнира на Играх в Пекине. Сборная России при участии Валиевой выиграла эти соревнования, однако позже ее лишили золота, присудив бронзу.