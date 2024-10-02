«Химки» в серии пенальти вырвали победу у «Ростова» в Кубке России

«Химки» победили «Ростов» в серии пенальти в групповом этапе Кубка России

«Химки» в серии пенальти вырвали победу у «Ростова» в пятом туре группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Химках и в основное время завершилась со счетом 2:2. Забитыми мячами у гостей отметились Андрей Лангович и Мохаммад Мохеби, у хозяев — Александр Руденко и Стефан Мелентиевич. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Химок» — 8:7.

В матче за «Химки» дебютировал экс-игрок столичного «Спартака» Георгий Джикия. 30-летний защитник вышел на поле в стартовом составе, но результативными действиями не отметился.

Подмосковная команда набрала пять очков и занимает третье место в турнирной таблице группы B. «Ростов» располагается на второй строке, имея в активе десять очков, и гарантированно проходит в плей-офф пути Российской премьер-лиги (РПЛ).