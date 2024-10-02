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02:45, 2 октября 2024Мир

Иран выразил сожаление в связи с бездействием Совбеза ООН

Постпред: бездействие Совбеза ООН не оставило Ирану выбора, кроме как защищаться

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Бездействие Совета безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) не оставило Тегерану иного выбора, кроме как защищать свои интересы. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани в письме на имя председателя СБ и генсека ООН.

В документе он указал, что бездействие СБ ООН позволило Израилю перейти все красные линии и нарушить основные принципы международного права. В связи с этим постпред Ирана с сожалением отметил, что Совбез не выполнил свою основную обязанность по поддержанию международного мира и безопасности.

Вечером 1 октября Иран запустил по Израилю около 500 баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ливане.

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      Марина Совина
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