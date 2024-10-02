Иран выразил сожаление в связи с бездействием Совбеза ООН

Бездействие Совета безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) не оставило Тегерану иного выбора, кроме как защищать свои интересы. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани в письме на имя председателя СБ и генсека ООН.
В документе он указал, что бездействие СБ ООН позволило Израилю перейти все красные линии и нарушить основные принципы международного права. В связи с этим постпред Ирана с сожалением отметил, что Совбез не выполнил свою основную обязанность по поддержанию международного мира и безопасности.
Вечером 1 октября Иран запустил по Израилю около 500 баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ливане.