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01:50, 2 октября 2024Мир

Израиль сообщил о возобновлении ударов по Бейруту

ЦАХАЛ сообщил, что возобновил удары по «Хезболле» в Бейруте

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Израиль возобновил удары по Бейруту. Об этом заявили в пресс-службе армии страны, передает ТАСС.

Сообщается, что израильские военные в настоящий момент обстреливают «террористические цели» ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. Подробности пока не приводятся.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проинформировала о ликвидации командира дивизии «Имам Хусейн» движения «Хезболла» Ду аль-Факар Ханауви в Бейруте.

Незадолго до этого ЦАХАЛ призвал жителей квартала в южном пригороде Бейрута срочно эвакуироваться из мест, где якобы находятся объекты «Хезболлы». Их попросили покинуть несколько зданий в районе Харет-Хорейк и держаться от них на расстоянии не менее 500 метров.

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      Марина Совина
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