Армия Израиля ликвидировала командира дивизии «Хезболлы»

ЦАХАЛ ликвидировала командира дивизии «Хезболлы» Ду аль-Факар Ханауви в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командира дивизии «Имам Хусейн» шиитского ливанского движения «Хезболла» Ду аль-Факар Ханауви в Бейруте. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

«Получив точные разведданные, истребители ЦАХАЛ нанесли точечный удар по Бейруту и уничтожили его [Ханауви]», — указывается в публикации.

Как уточнили в пресс-службе армии, Ханауви руководил бойцами движения в сирийском городе Алеппо, затем он был назначен командиром дивизии «Имам Хусейн». Вместе с ним был ликвидирован отвечавший за поставку вооружений бойцам движения из Ирана в Ливан Мухаммад Джауад Касир.

Также стало известно, что Израиль возобновил удары по Бейруту. Израильские военные в настоящий момент обстреливают «террористические цели» движения «Хезболла» в Бейруте.