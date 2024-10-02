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12:23, 2 октября 2024Экономика

Компания Мордашова купила крупного производителя шин

Компания «Севергрупп» купила производителя шин ГК «Кордиант»

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

«Севергрупп» российского бизнесмена Алексея Мордашова купила крупного производителя шин — группу компаний (ГК) «Кордиант». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление «Севергрупп».

В компании Мордашова оценили сделку, как успешную. «Севергрупп» стала владельцем многочисленных заводов «Кордиант» и получила права на все бренды, включая Cordiant, Tunga, Torrero и Gislaved в линейке легковых шин, а также Cordiant Professional и Tyrex — в сегменте грузовых. Помимо этого «Севергрупп» получила права на бренды «Метеор авто», «Метеор термо» и «Метеор тех».

Сумму сделки в компании Мордашова раскрывать не стали. Уточняется, что право собственности на активы «Севергрупп» получила с 1 октября 2024 года. Соглашение о переходе собственности одобрили российские антимонопольные органы.

ГК «Кордиант» является одним из ведущих производителей шин в России. До недавнего времени предприятие выпускало продукцию под брендами Continental и Bridgestone. Помимо этого компания занимается производством различных автокомпонентов, термотехники и электроинструментов. На ее заводах в настоящее время работают в общей сложности восемь тысяч сотрудников. В «Севергрупп» отметили, что не собираются менять ассортимент выпускающейся на предприятиях ГК «Кордиант» продукции. Компания Мордашова сконцентрируется на дальнейшем развитии брендов на рынке шин и автокомпонентов.

В первой половине апреля 2024 года в «Кордиант» сообщили о завершении ребрендинга бывшего шинного завода немецкой компании Continental в Калужской области. На заводе начали выпускать автомобильную продукцию под маркой Gislaved после выкупа российской компанией ушедшей с отечественного рынка фирмы. Continental продала завод во второй половине мая 2023 года. Помимо этого в сделку вошла компания-дистрибьютор продукции. Как уточнял гендиректор «Кордиант» Вадим Володин, теперь бренд Gislaved будет выпускаться в России в качестве премиальных шин.

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