Блиновская закрыла долг по НДФЛ на сотни миллионов рублей

Юрист Морозов: Блиновская полностью выплатила долг по НДФЛ перед ФНС

Юристы блогера Елены Блиновской закрыли весь ее долг по НДФЛ перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере более 320 миллионов рублей. Об этом заявил один из представителей «королевы марафонов» Иван Морозов, его слова приводит ТАСС.

Морозов уточнил, что в настоящее время Блиновская приступила к погашению налога на добавленную стоимость (НДС). При этом подавляющая часть задолженности блогера перед ФНС продолжает оставаться незакрытой. В общей сложности Блиновская задолжала 1 миллиард 151 миллион 722 тысячи рублей.

К настоящему времени она погасила всю недоимку по НДФЛ в размере 320 миллионов 286 тысяч рублей, пояснил Морозов. В свою очередь, ее задолженность по НДС составляет около 587 миллионов 665 тысяч рублей. После погашения остатка основного долга блогер должна будет выплатить ФНС штрафы и пени на сумму в 561 миллион, резюмировал юрист.

Ранее следствие арестовало более десяти земельных участков Блиновской, расположенных в Алуште и под Костромой. В общей сложности блогер заработала на продаже своих курсов по достижению успеха четыре миллиарда рублей. В начале октября Telegram-канал Shot сообщил, что Блиновская избавилась от квартиры в Москве ради погашения долгов перед ФНС.