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08:41, 2 октября 2024Забота о себе

Названы два продукта на завтрак для эффективного похудения

Терапевт Клэр Бейли призвала есть яйца и лосось на завтрак для похудения

Фото: Jakub Kapusnak / Unsplash

Терапевт Клэр Бейли назвала два доступных продукта на завтрак, которые помогут эффективно бороться с лишним весом. Об этом сообщает CoventryLive со ссылкой на публикацию специалистки в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Белок — это универсальный микроэлемент, необходимый для восстановления, поддержания мышечной массы, похудения и снижения риска хронических заболеваний, рассказала Бейли. Она призвала есть не менее 60 граммов белка каждый день. Лучшими его источниками на завтрак врач назвала яйца и копченый лосось.

Тем же, кто любит завтракать йогуртом, она посоветовала выбирать греческий йогурт, так как в нем больше белка, чем в других вариантах.

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      Вера Владзиевская
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