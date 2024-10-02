Названы два продукта на завтрак для эффективного похудения

Терапевт Клэр Бейли призвала есть яйца и лосось на завтрак для похудения

Терапевт Клэр Бейли назвала два доступных продукта на завтрак, которые помогут эффективно бороться с лишним весом. Об этом сообщает CoventryLive со ссылкой на публикацию специалистки в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Белок — это универсальный микроэлемент, необходимый для восстановления, поддержания мышечной массы, похудения и снижения риска хронических заболеваний, рассказала Бейли. Она призвала есть не менее 60 граммов белка каждый день. Лучшими его источниками на завтрак врач назвала яйца и копченый лосось.

Тем же, кто любит завтракать йогуртом, она посоветовала выбирать греческий йогурт, так как в нем больше белка, чем в других вариантах.

Ранее диетолог Нурия Дианова научила готовить полезный бургер. В частности, она посоветовала использовать для этого блюда котлеты из растительных ингредиентов.