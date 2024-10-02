Ценам на нефть предрекли резкий рост из-за обострения между Ираном и Израилем

Аналитик Демидов спрогнозировал цены на нефть выше 100 долларов за баррель

Ввиду вовлечения Ирана в конфликт цена на нефть может вырасти до отметки выше 100 долларов за баррель, считает независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Прогнозировать рост цен на нефть в ситуации конфронтации на Ближнем Востоке крайне сложно, отметил аналитик. «В этом уравнении есть не только покупатели и производители, но и трейдеры. Дело в том, что последние заинтересованы в высокой прибыли независимо от конъюнктуры рынка. К примеру, во время арабо-израильского конфликта в 1973 году нефть за месяц подорожала на 30 процентов, а после того как Израилю и его союзникам было объявлено нефтяное эмбарго — в 3 раза», — пояснил он.

Эксперт допустил, что ввиду вовлечения Ирана в конфликт стоимость нефти может вырасти до отметки выше 100 долларов за баррель. «Как долго стоимость топлива продержится на этом уровне, зависит от продолжительности и сложности конфликта. К тому же ни производители, ни покупатели не заинтересованы в дорогой нефти, потому что продавцы не смогут продать достаточный объем, а покупатели будут ждать снижения цены», — добавил Демидов.

Во вторник, 1 октября, мировые цены на нефть продолжили расти на фоне новостей о запуске ракет из Ирана. Во время ударов по Израилю котировки взлетели до рекордной отметки 75 долларов впервые с 24 сентября.

