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15:34, 2 октября 2024Экономика

Ценам на нефть предрекли резкий рост из-за обострения между Ираном и Израилем

Аналитик Демидов спрогнозировал цены на нефть выше 100 долларов за баррель
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Ввиду вовлечения Ирана в конфликт цена на нефть может вырасти до отметки выше 100 долларов за баррель, считает независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Прогнозировать рост цен на нефть в ситуации конфронтации на Ближнем Востоке крайне сложно, отметил аналитик. «В этом уравнении есть не только покупатели и производители, но и трейдеры. Дело в том, что последние заинтересованы в высокой прибыли независимо от конъюнктуры рынка. К примеру, во время арабо-израильского конфликта в 1973 году нефть за месяц подорожала на 30 процентов, а после того как Израилю и его союзникам было объявлено нефтяное эмбарго — в 3 раза», — пояснил он.

Эксперт допустил, что ввиду вовлечения Ирана в конфликт стоимость нефти может вырасти до отметки выше 100 долларов за баррель. «Как долго стоимость топлива продержится на этом уровне, зависит от продолжительности и сложности конфликта. К тому же ни производители, ни покупатели не заинтересованы в дорогой нефти, потому что продавцы не смогут продать достаточный объем, а покупатели будут ждать снижения цены», — добавил Демидов.

Во вторник, 1 октября, мировые цены на нефть продолжили расти на фоне новостей о запуске ракет из Ирана. Во время ударов по Израилю котировки взлетели до рекордной отметки 75 долларов впервые с 24 сентября.

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      Екатерина Смирная
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