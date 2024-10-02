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18:46, 2 октября 2024Силовые структуры

Офицера ВСУ заочно осудят в России по делу о гибели 10 человек в Скадовске

В России будут заочно судить офицера ВСУ Келембета по делу о гибели 10 человек
Скадовск

Скадовск. Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В России будут заочно судить командира 107-й реактивно-артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Александра Келембета по делу о гибели десяти человек в Скадовске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Келембета заочно обвиняют в преступлении по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. По версии следствия, 9 ноября 2023 года украинский офицер на позиции около города Херсона вместе с другими представителями высшего военного и политического руководства Украины отдал приказ об обстреле Скадовска. В результате военные ВСУ нанесли удары по городу ракетами РСЗО HIMARS, десять человек погибли, среди них были военные следственных органов СКР. Еще 11 человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что на камере бойца ВСУ обнаружили видео расстрела жителей Курской области.

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      Илона Палей
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