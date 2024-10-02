На камере бойца ВСУ обнаружили видео расстрела жителей Курской области

РИА Новости: солдат ВСУ снял на камеру расстрел жителей дома в Курской области

На экшн-камере ликвидированного бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили видео расстрела жителей дома в Курской области, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Уточняется, что камера была прикреплена к каске украинского военного. На кадрах был запечатлен момент убийства мирных жителей. «Судя по амуниции и внешнему виду, можно предположить, что это обычные бойцы ВСУ, занимающиеся разбоями и грабежами», — заявил источник агентства.

На кадрах мужчина находится в комнате с занавешенными окнами и обращается к неизвестному человеку, а затем предлагает ему выйти. После этого украинский военнослужащий несколько раз стреляет из автомата. Благодаря вспышкам выстрелов можно заметить, что стрельба ведется по проему в двери в противоположной части комнаты. Там в инвалидном кресле сидит человек в шортах и футболке, а рядом с ним лежит еще один.

Ранее в Курской области нашли больше сотни считавшихся пропавшими жителей. По данным оперштаба, из числа эвакуированных 130 человек считались пропавшими, их искали родственники.