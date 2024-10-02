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08:02, 2 октября 2024Из жизни

Порномодель заявила о намерении заняться сексом с сотней фанатов за сутки

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Звезда платформы OnlyFans решила заняться сексом с сотней разных мужчин за сутки. Об этом она рассказала Daily Star.

23-летняя Лили Филлипс из Дербишира, Великобритания, заявила, что 19 октября намерена устроить в Лондоне «трахофон» (shagathon). Сейчас порномодель, у которой 450 тысяч подписчиков в соцсетях, принимает заявки от поклонников. По итогам отборочного тура Филлипс планирует добавить 200 парней в специальный чат в мессенджере, а затем разделить их на группы по несколько десятков человек, у каждой из которых будет свой временной период. Девушка набирает парней «с запасом», поскольку уверена, что часть не явится, а у других изменятся намерения из-за съемок.

Филлипс планирует начать секс-марафон в семь часов утра и закончить около десяти часов вечера. Она собирается записать всех участников на видео, которые затем будет продавать подписчикам. По ее словам, поклонники уже давно просили ее устроить нечто подобное. Филлипс считает, что по итогам «трахофона» заработает от 50 до 100 тысяч фунтов (6,2-12,5 миллиона рублей).

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Дополнительным аргументом в пользу «трахофона» для Филлипс стала необходимость выделяться. По ее словам, на OnlyFans сейчас очень высокая конкуренция, а значит, чтобы быть популярной и зарабатывать деньги, нужна медийность. Девушка не стыдится своей задумки, потому что любит секс и занималась бы им в любом случае. Она также утверждает, что ее задумку поддержали родители, которые якобы очень гордятся ей и поддерживают ее на выбранном пути.

Ранее австралийская понрномодель Бонни Блю рассказала, что за месяц намерена снять откровенный контент с участием 130 мужчин в трех британских городах. Однако ей удалось перевыполнить этот план всего за неделю, проведенную в Ноттингеме.

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      Алиса Дмитриева
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