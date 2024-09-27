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08:07, 27 сентября 2024Из жизни

Переспавшую со 137 студентами скандальную порномодель обворовали и шантажировали

Фото: @bonnie_blue_xox

У скандальной австралийской порномодели Бонни Блю, которая переспала со 137 мужчинами во время очередного секс-тура по Великобритании, украли телефон, после чего попытались ее шантажировать. Об этом сообщает Daily Star.

25-летняя модель рассказала, что в Ноттингеме злоумышленник проник на ее встречу с поклонниками, которые пришли, чтобы сняться с ней в откровенных роликах. Он похитил телефон Блю, а затем начал угрожать, что опубликует все ее видео.

Вор требовал выкуп, но австралийка не стала платить, а сразу же удаленно стерла всю информацию с украденного устройства. По ее словам, злоумышленник так и не смог его разблокировать. «Делиться своим местоположением в сети было риском, но на него стоило пойти, — заявила Блю. — Даже несмотря на то, что меня обворовали, пытались шантажировать и угрожали».

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Модель также сказала, что секс с фанатами обогатил ее, но она «всегда будет мишенью для негодяев». Она отметила, что не придает инциденту особого значения, так как он закончился относительно благополучно. «Я больше злюсь на себя, потому что забыла, что не все люди хорошие», — подытожила она.

Ранее Блю рассказала, что за месяц собиралась снять откровенный контент с участием 130 мужчин в трех британских городах. Однако ей удалось перевыполнить этот план всего за неделю в Ноттингеме.

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      Никита Савин
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