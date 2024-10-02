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13:04, 2 октября 2024Мир

Востоковед назвал причины удара Ирана по Израилю

Востоковед Тарасов объяснил атаку Ирана на Израиль фразой «загнали в ловушку»

Фото: Amir Cohen / Reuters

Иран ударил по Израилю, потому что его загнали в ловушку, считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Причины, по которым одна страна начала ракетный обстрел другой, он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Иран загнали в ловушку. Ливан и Иран ждали, во-первых, закрытых договоренностей о возможности подписания соглашений по ядреному досье, и новое руководство Ирана в лице президента [Масуда] Пезешкиана на Генассамблее ООН заявило, что мы готовы сотрудничать с Западом, к снятию санкций и прочее. В этой ситуации участие Ирана в любой эскалации срывало бы все эти проекты нового иранского руководства», — поделился востоковед.

Он отметил, что новое иранское руководство пришло под флагом либерализации, а их оппоненты из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — консерваторы, которые считают, что с американцами не нужно договариваться. «То есть в этой ситуации Ирану нужна была внешнеполитическая победа, выход из изоляции, а КСИР в это не верят, то есть американцы создали определенную проблему для Ирана --внутриполитическую», — рассказал эксперт.

Внешнеполитическая же проблема в том, что Иран для того, чтобы выполнить эту свою цель, должен был дистанцироваться от ХАМАСа, "Хезболлы", хуситов и так далее, и сложилось впечатление, что они дистанцировались, сдали свои прокси-группы. В это поверил Израиль и начал действовать вероломно, он нанес удар по Бейруту, избавился от лидеров "Хезболлы" и так далее, в общем-то, начал вооруженную агрессию

Станислав Тарасовполитолог

По его словам, отступать Ирану было уже некуда, его вынуждали каким-то образом отреагировать: или капитулировать, или заявить, что страна отказывается от своей региональной политики.

«И вот сложилась такая ситуация, когда Иран пошел на этот шаг. В чем смысл этого шага? Сейчас говорят, что якобы удар был неэффективным, часть ракет попала в какое-то пустое пространство, но дело в том, что 40 процентов выпущенных ракет все-таки израильское ПВО пропустило, не сумело сбить, а если учитывать, что в Иране уже все же есть атомные бомбы, и в случае если одна из таких ракет будет иметь ядерную начинку, то от Израиля ничего не останется. То есть это вариант перехода к новой конфронтации», — рассуждает политолог.

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Тарасов также обратил внимание на то, что Иран устами своего министра иностранных дел Аббаса Арагчи заявляет о том, что удар возмездия завершился, Израиль же обещает на него ответить.

Теперь если американцы дадут Израилю санкции на ответ, то эскалация будет продолжена, но если только ответа не будет, наступит какая-то временная пауза, стабилизация. Но основные события все же будут развиваться в Ливане и в Газе

Станислав Тарасовполитолог

Вечером 1 октября Иран выпустил по территории Израиля около 500 баллистических ракет. Это произошло через сутки после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию против «Хезболлы» в Ливане.

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      Екатерина Смирная
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