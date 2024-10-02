Путин подписал закон об освобождении от наказания на стадии суда за участие в СВО

Путин подписал закон об освобождении на стадии суда за участие в спецоперации

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от наказания на стадии суда за участие в специальной военной операции (СВО). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, судебное производство по делам мобилизованных или тех, кто хочет заключить контракт с Минобороны в период мобилизации, военного положения и военного времени, будет прекращаться. Закон позволит подсудимым заключать контракты с ведомством на этапе, пока уголовное дело в их отношении направлено в суд для рассмотрения по существу.

При этом норма не будет касаться тех, кого обвиняют в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

До этого в подобных случаях можно было прекращать уголовное дело на досудебной стадии либо освобождать осужденных от наказания условно.

Соответствующий закон депутаты Государственной Думы приняли сразу во втором и третьем чтениях 24 сентября. До этого в правительстве России одобрили документ, отметив, что он не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе договору о Евразийском экономическом союзе.