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10:01, 2 октября 2024Силовые структуры

Раскрыта информация о вероятности ареста блогера Лерчек и ее бывшего мужа

МВД не сможет ходатайствовать об аресте блогера Лерчек и ее бывшего мужа Артема

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Следователи МВД не смогут ходатайствовать об аресте блогерши Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, и ее бывшего мужа Артема Чекалина. Такую информацию раскрывает ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что по вменяемой им статье не назначают меру пресечения в виде заключения под стражу. При этом максимальное наказание по ней грозит в виде трех лет лишения свободы.

Ранее стало известно о возбуждении нового уголовного дела в отношении Чекалиных. Дело завели по статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

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