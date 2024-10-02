Раскрыта информация о вероятности ареста блогера Лерчек и ее бывшего мужа

МВД не сможет ходатайствовать об аресте блогера Лерчек и ее бывшего мужа Артема

Следователи МВД не смогут ходатайствовать об аресте блогерши Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, и ее бывшего мужа Артема Чекалина. Такую информацию раскрывает ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что по вменяемой им статье не назначают меру пресечения в виде заключения под стражу. При этом максимальное наказание по ней грозит в виде трех лет лишения свободы.

Ранее стало известно о возбуждении нового уголовного дела в отношении Чекалиных. Дело завели по статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).