Романцев высказался о критиковавшем матчи сборной России футболисте «Зенита»

Романцев заявил, что не может ни осуждать, ни оправдывать Глушенкова

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался о критике товарищеских матчей национальной команды со стороны полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что не может ни осуждать, ни оправдывать игрока. «Не исключаю, что сказано это было под настроение, в котором проходило общение с журналистом. Или за его словами скрывалась обида на тех, с кем у него не складываются отношения», — заявил Романцев.

Бывший тренер также похвалил наставника сборной России Валерия Карпина за то, что тот решил вызвать Глушенкова на ближайший сбор. «Кое-кто был уверен, что этого не произойдет, и потирал руки в ожидании скандала. Но Валерий Георгиевич огорчил их», — добавил Романцев.

Ранее Глушенков заявил, что «бог уберег его от ненужных поездок по Вьетнаму». Так хавбек прокомментировал пропуск товарищеских матчей сборной России с Таиландом и Вьетнамом, на которые он не попал из-за перелома руки.