Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо Мх
Fonbet Кубок России|Группа A. 5-й тур
Динамо М
Сегодня
19:00 (Мск)
Спартак М
Fonbet Кубок России|Группа A. 5-й тур
Шахтёр
Сегодня
19:45 (Мск)
Аталанта
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Ахмат
Сегодня
21:15 (Мск)
Краснодар
Fonbet Кубок России|Группа C. 5-й тур
Зенит
Сегодня
21:15 (Мск)
Акрон
Fonbet Кубок России|Группа D. 5-й тур
Лилль
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Динамо З
Сегодня
22:00 (Мск)
Монако
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Ливерпуль
Сегодня
22:00 (Мск)
Болонья
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Астон Вилла
Сегодня
22:00 (Мск)
Бавария
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
11:04, 2 октября 2024Спорт

Романцев высказался о критиковавшем матчи сборной России футболисте «Зенита»

Романцев заявил, что не может ни осуждать, ни оправдывать Глушенкова
Олег Романцев

Олег Романцев. Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался о критике товарищеских матчей национальной команды со стороны полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что не может ни осуждать, ни оправдывать игрока. «Не исключаю, что сказано это было под настроение, в котором проходило общение с журналистом. Или за его словами скрывалась обида на тех, с кем у него не складываются отношения», — заявил Романцев.

Бывший тренер также похвалил наставника сборной России Валерия Карпина за то, что тот решил вызвать Глушенкова на ближайший сбор. «Кое-кто был уверен, что этого не произойдет, и потирал руки в ожидании скандала. Но Валерий Георгиевич огорчил их», — добавил Романцев.

Ранее Глушенков заявил, что «бог уберег его от ненужных поездок по Вьетнаму». Так хавбек прокомментировал пропуск товарищеских матчей сборной России с Таиландом и Вьетнамом, на которые он не попал из-за перелома руки.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      ФАС предупредила о проблемах с такси из-за новых идей правительства

      В московском метро заметили указатели на таджикском языке

      Глава Роспотребнадзора оценила заболеваемость COVID-19

      Бородина опубликовала фото в купальнике на отдыхе

      Китай уличили в вытягивании из России трудовых ресурсов

      Голая россиянка распылила краску на памятник танку Т-34 и попала под следствие

      В России начали разрабатывать «бумажную ракету»

      Раскрыт возможный срок лишения свободы для блогеров Чекалиных

      Стало известно об аресте футболиста «Манчестер Сити» за кражу мобильного телефона

      Для депутатов Госдумы выбрали российские автомобили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше