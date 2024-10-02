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11:18, 2 октября 2024Экономика

России напророчили первое место по поставкам газа в Китай

Замглавы ФНЭБ Гривач: Россия займет первое место по поставкам газа в Китай

Фото: Chen Aizhu / Reuters

В 2024 году Россия может выйти на первое место по поставкам газа в Китай. Об этом заявил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. Его цитирует ТАСС.

По его словам, в 2023 году Россия экспортировала в Китай больше 33 миллиардов кубометров данного энергоносителя. Речь идет как о трубопроводном газе, так и о сжиженном (СПГ). Таким образом, Россия поделила первое место с Австралией и Туркменией. Первая продает КНР исключительно СПГ, а вторая — только трубопроводный.

«В этом году мы выйдем на чистое первое место по объему поставок газа, а в следующем на первое место по трубопроводному газу на китайский рынок», — пообещал Гривач.

Ранее Главное таможенное управление КНР сообщило, что за восемь месяцев 2024 года импорт российского СПГ в КНР упал на 17,3 процента и был оценен меньше чем в три миллиарда долларов.

А по итогам последнего месяца лета суммарные объемы вывоза СПГ из России выросли на 33 процента, если сравнивать с тем же периодом 2023 года, и составили 2,94 миллиона тонн.

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