Россиян предупредили о подорожании популярного напитка

«Милфудс»: натуральный кофе подорожает в России на 25-40 процентов

Мировые цены на натуральный кофе выросли до рекордных значений из-за неурожая. Об этом заявил менеджер по коммуникациям компании «Милфудс» (производитель кофе под брендом Poetti) Павел Майоров. Его цитирует РИА Новости.

Он обратил внимание, что, по данным на 1 октября, мировые цены на арабику в годовом выражении растут до 40 процентов, а на робусту — до 80 процентов. Это не проходит бесследно и для российского рынка, хотя в РФ этот продукт дорожает менее внушительными темпами.

Майоров полагает, что по итогам года натуральный кофе в России может вырасти в цене на 25-40 процентов. Причем особенно быстро будут дорожать бленды (смеси разных сортов) с содержанием робусты.

В конце сентября экономист Ольга Лебединская также спрогнозировала подорожание в России кофе до конца 2024 года. По ее словам, всему виной плохой урожай во Вьетнаме. Особенно серьезно это сказалось на поставках сорта робуста.

По словам основателя One Price Coffee Сергея Румянцева, стоимость необжаренного кофе уже выросла на 30-35 процентов.