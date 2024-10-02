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10:09, 2 октября 2024Силовые структуры

Российский подросток расправился с женщиной-опекуном

В Железногорске подросток зарезал женщину-опекуна

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Железногорске 15-летний подросток расправился с 54-летней женщиной-опекуном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия (СКР).

По данным ведомства, школьник проживал в приемной семье. Вечером 1 октября он поссорился с опекуном. Тогда юноша взял нож и несколько раз ударил потерпешую в шею и грудь. Она не выжила.

Несовершеннолетнего уже задержали, с ним проводятся необходимые следственные действия. Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее суд в Джидинском районе отправил под стражу отца, который расправился со своей новорожденной дочерью.

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      Екатерина Кашурникова
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