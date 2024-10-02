Российский подросток расправился с женщиной-опекуном

В Железногорске подросток зарезал женщину-опекуна

В Железногорске 15-летний подросток расправился с 54-летней женщиной-опекуном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия (СКР).

По данным ведомства, школьник проживал в приемной семье. Вечером 1 октября он поссорился с опекуном. Тогда юноша взял нож и несколько раз ударил потерпешую в шею и грудь. Она не выжила.

Несовершеннолетнего уже задержали, с ним проводятся необходимые следственные действия. Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее суд в Джидинском районе отправил под стражу отца, который расправился со своей новорожденной дочерью.