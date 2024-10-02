Синоптик опроверг появление песчаных бурь в Москве

Синоптик Шувалов заявил, что песчаных бурь в Москве быть не может

В ряде российских регионов прогнозируются песчаные бури, однако в Москве и Подмосковье их быть не может. Их появление в столичном регионе опроверг руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с телеканалом 360.

По словам синоптика, в Москве и Подмосковье песчаные бури не ожидаются и, кроме того, в текущей синоптической ситуации подняться в этой местности они не могут. «Это абсолютная ерунда. Кто-то услышал про пыльные бури в Калмыкии, Волгоградской и Ростовской областях. В тех областях, где достаточно много песчаных почв. И кто-то подумал, что это может по ведущим потокам прийти в Москву. Ничего этого не произойдет», — убежден Шувалов.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что пыль песчаных бурь, которые обрушились на южные регионы России в прошедшие выходные, дойдет до Москвы. Он отметил, что наличие в воздухе таких частиц пыли способно негативно повлиять на здоровье людей.