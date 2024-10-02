«Спартак» вырвал у «Динамо» победу в дерби

«Спартак» победил «Динамо» со счетом 3:2 в матче Кубка России

«Спартак» вырвал у «Динамо» победу в матче пятого тура группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Московское дерби завершилось со счетом 3:2 в пользу кросно-белых. В составе «Динамо» забитыми мячами отметились Элазар Даса и Эль-Мехди Маухуб. У «Спартака» отличились Эсекьель Барко (с пенальти), Кристофер Мартинс и Виллиан Жозе.

На 86-й минуте красную карточку получил главный тренер победителей Деян Станкович. Тренер был удален за споры с главным арбитром Виталием Мешковым.

«Спартак» набрал 12 очков и возглавил турнирную таблицу группы А и обеспечил выход в плей-офф пути Российской премьер-лиги (РПЛ). Бело-голубые имеют в активе 8 очков и располагаются на второй строчке.