Спасенные в России медвежата-сироты вернулись домой

Три спасенных медвежонка-сироты вернулись после реабилитации в заповедник Югры

Спасенные медвежата-сироты вернулись домой в в Югру. Об этом сообщает Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на странице в соцсети «ВКонтакте».

Медвежат заметили в регионе еще в апреле. Три малыша начали выходить на дорогу одни без мамы и люди стали их подкармливать. Из-за этого детеныши рисковали не выжить в дикой природе. Тогда Тром, Аган и Ляма, так назвали косолапых, отправились на реабилитацию в центр спасения медвежат-сирот Пажетновых в Тверской области.

«Это единственный центр в России, который на протяжении долгих лет занимается реабилитацией медвежат,» — подчеркнул глава управления по использованию объектов животного мира Депнедра и природных ресурсов Югры Александр Горохов. Он отметил, что судьба мамы медвежат, к сожалению, неизвестна.

Тройняшки находились в тверском центре полгода. За это время они в том числе научились взаимодействовать с другими медведями. Сейчас медвежат вернули в Югру и поселили в заповеднике «Малая-Сосьва» в Советском районе. Там они начнут самостоятельную жизнь в дикой природе.

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