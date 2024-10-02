Суд продлил арест получившей деньги Долиной курьеру

Таганский суд Москвы продлил срок ареста курьеру Анжеле Цырульниковой, которая получила деньги российской исполнительницы Ларисы Долиной. Об этом РИА Новости заявили в суде.
Сообщается, что суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении курьеру меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее стало известно, что Анжела Цырульникова, арестованная по уголовному делу о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Дрлиной, попросила суд выпустить ее из СИЗО. Обвиняемая просила отменить арест, так как ее несовершеннолетней дочери требуется операция и необходимо подготовить остальных детей к учебному году.
В середине августа мошенники обманули Долину на 180 миллионов рублей и лишили квартиры. Следствие считает, что аферисты звонили артистке с Украины. Также выяснилось, что в сделке было задействовано риелторское агентство «Львов эстейт», представители которого не знали о преступных намерениях «представителей» певицы.