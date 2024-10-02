Суд продлил арест получившей деньги Долиной курьеру

Суд продлил арест курьеру Цырульниковой, получившей деньги певицы Ларисы Долиной

Таганский суд Москвы продлил срок ареста курьеру Анжеле Цырульниковой, которая получила деньги российской исполнительницы Ларисы Долиной. Об этом РИА Новости заявили в суде.

Сообщается, что суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении курьеру меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее стало известно, что Анжела Цырульникова, арестованная по уголовному делу о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Дрлиной, попросила суд выпустить ее из СИЗО. Обвиняемая просила отменить арест, так как ее несовершеннолетней дочери требуется операция и необходимо подготовить остальных детей к учебному году.

В середине августа мошенники обманули Долину на 180 миллионов рублей и лишили квартиры. Следствие считает, что аферисты звонили артистке с Украины. Также выяснилось, что в сделке было задействовано риелторское агентство «Львов эстейт», представители которого не знали о преступных намерениях «представителей» певицы.