Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:33, 10 сентября 2024Силовые структуры

Получившая деньги от Ларисы Долиной курьерша попросила суд выпустить ее из СИЗО

Курьер Цырульникова из дела об обмане певицы Долиной попросила суд освободить ее

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Анжела Цырульникова, арестованная по уголовному делу о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Дрлиной, попросила суд выпустить ее из СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В апелляционной жалобе на решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемая просила отменить арест, так как ее несовершеннолетней дочери требуется операция и необходимо подготовить остальных детей к учебному году.

27 августа Мосгорсуд оставил Цырульникову под стражей, отклонив ее жалобу на решение Хамовнического суда столицы, который отправил ее в СИЗО.

Женщина была курьером мошенников и получила от Долиной деньги, а затем перевела их сообщникам, считает следствие. Сама она заявила, что не знала о работе на преступников. Телефонные мошенники похитили у артистки 200 миллионов рублей, заставив продать квартиру в центре Москвы. Следствие считает, что аферисты звонили с Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские беспилотники пытались атаковать Московскую область. За ночь в регионе сбили более десяти дронов

      Ракетную опасность объявили в Белгородской области

      Около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом на федеральной трассе

      США разместят в Японии запрещенные по договору с Россией ракетные комплексы

      Воробьев уточнил данные о пострадавших при налете БПЛА по Подмосковью

      Производителей призвали правильно утилизировать текстильные отходы

      В ВСУ пожаловались на недостаточную подготовку солдат

      Получившая деньги от Ларисы Долиной курьерша попросила суд выпустить ее из СИЗО

      Военные командиры США и Китая провели первый за многие годы официальный разговор

      В трех московских аэропортах сняли ограничения на прилет и вылет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше