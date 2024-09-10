Получившая деньги от Ларисы Долиной курьерша попросила суд выпустить ее из СИЗО

Курьер Цырульникова из дела об обмане певицы Долиной попросила суд освободить ее

Анжела Цырульникова, арестованная по уголовному делу о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Дрлиной, попросила суд выпустить ее из СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В апелляционной жалобе на решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемая просила отменить арест, так как ее несовершеннолетней дочери требуется операция и необходимо подготовить остальных детей к учебному году.

27 августа Мосгорсуд оставил Цырульникову под стражей, отклонив ее жалобу на решение Хамовнического суда столицы, который отправил ее в СИЗО.

Женщина была курьером мошенников и получила от Долиной деньги, а затем перевела их сообщникам, считает следствие. Сама она заявила, что не знала о работе на преступников. Телефонные мошенники похитили у артистки 200 миллионов рублей, заставив продать квартиру в центре Москвы. Следствие считает, что аферисты звонили с Украины.